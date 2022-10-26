Понад 800 населених пунктів Тернопільської області залишились без електропостачання через аварійне відключення. Наразі область перевищує встановлені норми споживання електроенергії, тому тимчасово деякі міста та села від'єднали від послуги. Як тільки ситуація у загальноукраїнській мережі стабілізується, електропостачання одразу ж відновлять.

Про аварійні відключення зранку в середу, 26 жовтня, повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

«У зв'язку зі зниженням потужностей об'єктів живлення сьогодні в області знову будуть застосовані аварійні відключення. Тернопільщина перевищує доведені нам норми споживання електроенергії. Через це в режим економії переведено 51 600 кВт», – зазначив він. Водночас Володимир Труш зазначив, що на ситуацію також впливає рівень споживання електрики іншими областями.

За його словами, коли потужності вистачає – світло відновлюється. Так було напередодні ввечері. Зранку ж знову напруга падає і живлення не вистачає. «Укренерго» реагує на ситуацію миттєво. Це стосується, як питання відключення від електроенергії, так і його відновлення.

Нагадаємо, зранку 22 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи у багатьох західних містах України. Через це по всій Україні запровадили віялові відключення. Щоправда, через перевантаження системи доводиться вдаватись і до аварійних відключень.