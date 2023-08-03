Частина бойовиків терористичної групи «Вагнер» підійшла до кордону Литви, зайнявши позицію в районі Гродно у Білорусі, повідомив литовський президент Гітанас Науседа на зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у четвер, 3 серпня.

«Частина ПВК "Вагнер" підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно, а це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі», – сказав Науседа, якого цитує LRT.

Він зазначив, що кількість «вагнерівців» у Білорусі вже перевищує, або близька до чотирьох тисяч бойовиків. Зауважимо, що раніше Державна прикордонна служба повідомляла, що в білорусі перебувають понад 5 тис. «вагнерівців». Науседа наголосив, що кількість бойовиків групи Вагнера в Білорусі може зрости й досягти навіть 10 тис.

За словами Науседи, заходи для протидії цьому вже вжиті, охорону кордону посилено, підготовлено та оновлено плани прикриття кордону. За словами президента Литви, ці плани передбачають посилення і з боку армії.

Він наголосив, що Литва уважно стежить за ситуацією й готова вживати заходів для протидії всім загрозам своїй безпеці, включно із загрозами з боку терористичної групи «Вагнер».

Як повідомляв ZAXID.NET, в суботу, 29 липня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що 100 «вагнерівців» висунулися у бік Сувальського коридору, який з’єднує Польщу з країнами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі.