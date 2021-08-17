Частину вулиці від Польової до Богданівської перекриють до кінця року

Від середи, 18 серпня, на ремонт закривають частину вул. Старознесенської. Для руху транспорту до кінця року закриють ділянку від вул. Польової до вул. Богданівської. На вул. Старознесенській проводитимуть заміну водопровідних мереж.

«З 18 серпня і до кінця дня 31 грудня 2021 року буде перекрито рух транспорту на вул. Старознесенській на ділянці від вул. Польової до вул. Богданівської», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Замовником робіт є ЛМКП «Львівводоканал». Роботи виконуватиме ТзОВ «Укрінвестбуд».

Об’їзд буде відбуватися відповідно до затвердженої схеми.

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