Заварку не варто вносити в ґрунт у чистому вигляді

Багато хто після чаювання просто викидає заварку, навіть не здогадуючись, що її можна використовувати з користю як природне добриво для кімнатних квітів. Проте, щоб не нашкодити рослинам, важливо знати, як правильно її застосовувати. Про це пише Best home ideas.

Чим корисний чай для кімнатних рослин

У складі завареного чаю є мікроелементи, які сприятливо впливають на ріст і розвиток рослин. Чайна заварка має такі поживні речовини, як:

калій;

магній;

залізо;

кальцій.

Ці компоненти підтримують баланс ґрунту, покращують обмін речовин у рослин і підвищують стійкість до хвороб.

Коли і як можна застосовувати

Чайне добриво підходить для більшості кімнатних рослин і може використовуватись на різних етапах їх росту. Особливо ефективне воно в період активної вегетації.

Проте важливо уникати надлишкового внесення, адже чай здатен підкислювати ґрунт. Рослини, які не люблять кисле середовище (наприклад, сукуленти або кактуси), можуть постраждати від регулярного поливу таким розчином.

Який чай підходить для підживлення

Використовуйте звичайний чорний або зелений чай без ароматизаторів, барвників чи смакових добавок. Найкраще – листовий чай (різаний або ламаний). Чайні пакетики з ароматизаторами або фруктовими добавками не рекомендуються, вони можуть містити хімічні домішки, шкідливі для рослин.

Як приготувати розчин із чайної заварки

Заварку не варто вносити в ґрунт у чистому вигляді, особливо вологу, це може призвести до плісняви або закисання. Замість цього приготуйте слабкий розчин:

Пропорція: приблизно одна столова ложка (20 мл) заварки на три літри гарячої води

Застосування: дайте розчину охолонути, а потім поливайте ним рослини не частіше ніж раз на 2-3 тижні