Раптові коливання температури або сильне охолодження під час провітрювання негативно впливають на рослини

Коли температура за вікном знижується, змінюються й умови для життя кімнатних рослин. Більшість з них чутливо реагує на протяги, перепади температур і недостатнє освітлення. Тому з приходом осінньо-зимового періоду варто подбати про створення комфортних умов, щоб уникнути їхнього стресу. Що саме треба зробити, пише «24 Канал».

Переставте рослини в тепліше місце

Найпершим кроком має стати зміна розташування горщиків. Їх слід прибрати з підвіконь або місць, де можливі протяги, наприклад, біля вікон чи вхідних дверей. Ідеально, якщо простір буде добре освітленим, але без впливу прямих сонячних променів. Температура в приміщенні, де перебувають рослини, не повинна опускатися нижче +10°C, навіть для видів, які вважаються стійкими до змін.

Контролюйте полив і вологість

У холодну пору року кімнатні рослини сповільнюють свій ріст, і тому не потребують такої кількості води, як влітку. Надмірний полив у цей час може призвести до загнивання коріння або появи плісняви на ґрунті. Важливо слідкувати за тим, щоб вода не застоювалася в піддонах, а субстрат встигав підсихати між поливами. У багатьох випадках достатньо зволожувати землю лише раз на тиждень або навіть рідше.

Світло має значення, але в міру

Освітлення грає не менш важливу роль у зимовому догляді. Якщо рослині бракує світла, вона втрачає своє яскраве забарвлення, нові листки не формуються, а старі можуть почати в’янути. Якщо природного освітлення замало, варто подумати про додаткові джерела, наприклад, фітолампи.

Уникайте різких перепадів температур

Раптові коливання температури або сильне охолодження під час провітрювання можуть викликати опадання листя або навіть загибель рослини. Краще провітрювати кімнату короткочасно, попередньо забравши рослини подалі від вікон, які відкриваються.