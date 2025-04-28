Відомо, що чудово реагують на таке підживлення декабрист і грошове дерево

Багато хто звик виливати воду після варіння грибів, вважаючи її відходами. Але насправді – це натуральне і цінне добриво, яке можна з користю застосовувати для кімнатних рослин. Після варіння грибів у рідині залишаються мікроелементи та поживні речовини: фосфор, калій, мідь, кальцій, марганець, йод, цинк, а також деякі вітаміни. Чим полити вазони, пише ТСН.

Чим корисний грибний відвар для рослин

Цей природний настій працює як стимулятор росту: він підсилює кореневу систему, сприяє появі бутонів і активізує загальний розвиток квітки. Його можна використовувати як у відкритому ґрунті (наприклад, для полуниці чи садових квітів), так і в кімнатному квітникарстві – особливо у періоди уповільненого росту, як-от взимку.

Відомо, що чудово реагують на таке підживлення шлюмбергера і грошове дерево. Після регулярного внесення грибного настою вони починають рости активніше, а згодом і зацвітають.

Як приготувати грибне підживлення

Коли готуєте гриби, не поспішайте виливати першу воду. Якщо вона не містить солі чи спецій – збережіть її. Дайте рідині охолонути, після чого змішайте з такою ж кількістю чистої води і можна поливати кімнатні квіти під корінь.

Альтернативний варіант – дати грибному відвару настоятися 5-7 днів у теплому місці. За цей час у ньому природним чином утвориться азот, а також корисні мікроорганізми, які покращують мікрофлору ґрунту. Такий настій перед використанням слід розвести у співвідношенні 1:3, щоб уникнути перенасичення.