Навесні з’являється багато дикорослої зелені, яку активно використовують у харчуванні. Однак разом із корисними рослинами можуть траплятися й небезпечні. Найчастіше плутають черемшу та чемерицю, які на перший погляд схожі. Помилка може коштувати здоров’я або навіть життя, тому важливо знати ключові відмінності. Як їх відрізнити, пише ТСН.

Додамо, що черемша внесена до Червоної книги України: її заборонено збирати та продавати. Проте ви можете черемшу в себе на городі та використовувати для приготування страв для себе.

Як відрізнити черемшу від чемериці: головні ознаки

Найпростіший спосіб перевірки – запах. Листя черемші має виражений часниковий аромат. Якщо потерти його пальцями, запах буде чітким і насиченим. У чемериці такого запаху немає, відчувається лише звичайний трав’яний аромат.

Листя також відрізняється за виглядом і текстурою. У черемші воно тонке, м’яке, гладке і росте окремими листками на власних ніжках. У чемериці листя ширше, щільніше, з вираженими жилками і виглядає грубішим.

Ще одна важлива ознака – спосіб росту. У черемші кожен листок має окрему ніжку. У чемериці листя розташоване навколо спільного стебла, ніби обгортає його.

Середовище зростання може бути додатковою підказкою. Черемша зазвичай росте в затінених лісах великими групами. Чемериця зустрічається не лише в лісі, а й на відкритих вологих ділянках. Проте орієнтуватися лише на місце росту не варто.

Чим небезпечна чемериця

Чемериця містить сильні токсичні речовини, які впливають на серцево-судинну та нервову системи. Важливо знати, що отруйні властивості не зникають навіть після термічної обробки.

Навіть невелика кількість рослини може викликати серйозне отруєння. Токсини можуть потрапляти в організм не лише з їжею, а й через пошкоджену шкіру або слизові оболонки.

Симптоми отруєння

Першими ознаками є нудота, блювання, біль у животі та розлади травлення. Згодом можуть з’явитися запаморочення, порушення серцевого ритму, судоми.

У тяжких випадках можливе різке зниження тиску, уповільнення серцебиття та порушення дихання, що становить пряму загрозу життю.

Перша допомога та профілактика

У разі підозри на отруєння необхідно негайно звернутися по медичну допомогу. До приїзду лікарів можна випити велику кількість води та прийняти сорбенти.

Щоб уникнути небезпеки, не варто купувати дикорослу зелень у випадкових місцях або збирати її без достатнього досвіду. Найбезпечніший варіант – вирощувати рослини самостійно або купувати у перевірених продавців.