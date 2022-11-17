Через аварійні роботи близько 20 вулиць Львова залишились без води
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Через аварійно-ремонтні роботи у четвер, 17 листопада, мешканці близько двох десятків львівських вулиць залишились без водопостачання. Як повідомила «Гаряча лінія міста», його планують відновити до 17:00.
На вул. Вороного-Ковжуна проводять аварійно-ремонтні роботи зі заміни водопроводу, через що приблизно до 17:00 не буде води за такими адресами:
- вул. Банківська - Всі будинки
- вул. Вороного М. - Всі будинки
- вул. Ковжуна П. - Всі будинки
- вул. Ліста Ф. - Всі будинки
- пл. Маланюка Є. - Всі будинки
- пл. Міцкевича А. - Всі будинки
- вул. Стефаника В - Всі будинки
- вул. Тиха - Всі будинки
- вул. Мирослава Скорика - Всі будинки
- просп. Тараса Шевченка - Всі будинки
- вул. Коперника буд. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32
- просп. Свободи буд. 1/3 , 1/3 , 3, 5, 6, 6/8, 7, 10
Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Героїв Майдану-Бой-Желенського приблизно до 16:00 не буде водопостачання за такими адресами:
- вул. Бой-Желенського Т. - Всі будинки
- вул. Відкрита - Всі будинки
- вул. Героїв Майдану - Всі будинки
- вул. Карпинця І. - Всі будинки
- вул. Комаринця Т. - Всі будинки
- вул. Лукаша М. - Всі будинки
- вул. Остроградських - Всі будинки
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