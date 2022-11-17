Через аварійно-ремонтні роботи у четвер, 17 листопада, мешканці близько двох десятків львівських вулиць залишились без водопостачання. Як повідомила «Гаряча лінія міста», його планують відновити до 17:00.

На вул. Вороного-Ковжуна проводять аварійно-ремонтні роботи зі заміни водопроводу, через що приблизно до 17:00 не буде води за такими адресами:

вул. Банківська - Всі будинки

вул. Вороного М. - Всі будинки

вул. Ковжуна П. - Всі будинки

вул. Ліста Ф. - Всі будинки

пл. Маланюка Є. - Всі будинки

пл. Міцкевича А. - Всі будинки

вул. Стефаника В - Всі будинки

вул. Тиха - Всі будинки

вул. Мирослава Скорика - Всі будинки

просп. Тараса Шевченка - Всі будинки

вул. Коперника буд. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32

просп. Свободи буд. 1/3 , 1/3 , 3, 5, 6, 6/8, 7, 10

Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Героїв Майдану-Бой-Желенського приблизно до 16:00 не буде водопостачання за такими адресами: