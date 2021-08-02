На трасі Київ - Чоп біля Буська зікнулося три автомобілі

Поблизу села Великосілки, що на Львівщині, зіткнулися три автомобілі. Через аварію на трасі М-О6 Київ – Чоп патрульні реверсний рух.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, у понеділок, 2 серпня, неподалік Великосілок, що поблизу Буська, зіткнулися три автомобілі: Volkswagen Passat, Toyota Avensis та Honda Jazz. Унаслідок аварії постраждало троє людей.

Через аварію патрульні організували на цій частині траси реверсний рух, оскільки одна з двох смуг дороги заблокована. На місці працюють слідчі.