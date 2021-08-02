Через аварію біля Буська на трасі Київ – Чоп ускладнений рух
У аварїі постраждали троє людей
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На трасі Київ - Чоп біля Буська зікнулося три автомобілі
Поблизу села Великосілки, що на Львівщині, зіткнулися три автомобілі. Через аварію на трасі М-О6 Київ – Чоп патрульні реверсний рух.
Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, у понеділок, 2 серпня, неподалік Великосілок, що поблизу Буська, зіткнулися три автомобілі: Volkswagen Passat, Toyota Avensis та Honda Jazz. Унаслідок аварії постраждало троє людей.
Через аварію патрульні організували на цій частині траси реверсний рух, оскільки одна з двох смуг дороги заблокована. На місці працюють слідчі.
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