На трасі Київ - Чоп зіткнулося дві вантажівки, внаслідок чого одна перекинулась і перекрила рух

На трасі Київ – Чоп на Львівщині перекинулася вантажівка. Рух трасою у напрямку Львова ускладнений.

Аварія трапилася опівдні в суботу, 31 липня, на автодорозі Київ – Чоп за селом Тростянець, що поблизу Миколаєва. Внаслідок аварії перекинулася вантажівка, яка заблокувала рух іншого транспорту обома смугами в напрямку Львова. На проїжджу частину витікає пальне.

За інформацією патрульної поліції Львівщини, внаслідок перекидання вантажівки ніхто не постраждав. Попередньо, водій цієї вантажівки був не уважний на дорозі і наїхав на іншу фуру, що вимушено зупинилася.

На місці працює поліція і дорожня служба, яка усуває наслідки ДТП.