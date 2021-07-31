Перекинута вантажівка біля Миколаєва заблокувала рух на трасі Київ – Чоп
На проїжджу частину витікає пальне
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На трасі Київ - Чоп зіткнулося дві вантажівки, внаслідок чого одна перекинулась і перекрила рух
На трасі Київ – Чоп на Львівщині перекинулася вантажівка. Рух трасою у напрямку Львова ускладнений.
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Аварія трапилася опівдні в суботу, 31 липня, на автодорозі Київ – Чоп за селом Тростянець, що поблизу Миколаєва. Внаслідок аварії перекинулася вантажівка, яка заблокувала рух іншого транспорту обома смугами в напрямку Львова. На проїжджу частину витікає пальне.
За інформацією патрульної поліції Львівщини, внаслідок перекидання вантажівки ніхто не постраждав. Попередньо, водій цієї вантажівки був не уважний на дорозі і наїхав на іншу фуру, що вимушено зупинилася.
На місці працює поліція і дорожня служба, яка усуває наслідки ДТП.
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ZAXID.NET