Водогін прорвало на двох ділянках, які потребують ремонту

Через серйозну аварію на водогоні «Дністер – Чернівці» у місті протягом трьох днів не буде цілодобового водопостачання: вода подаватиметься лише за графіком. Протягом 29-31 серпня води не буде вночі з 22:00 до 07:00, та вдень 10:00 до 19:00. Мешканців міста просять із розумінням поставитися до ситуації та зробити запаси води.

Про аварійну ситуацію на старих ділянках водогону у понеділок, 29 серпня, повідомила прес-служба КП «Чернівціводоканал». За словами комунальників, для ліквідації аварії потрібно щонайменше три дні.

«Прорвало на двох різних ділянках. Так, ділянки дуже зношені, аварійні і це погана новина. Добра, що вода буде відключена з 22:00 сьогодні, і нікого ця новина не застане несподівано. Ці ділянки включено в програму заміни, але поки мусимо викручуватися власними силами», – йдеться у повідомленні комунальників.

Відтак, води у Чернівцях не буде:

з 22:00 29 серпня до 7:00 30 серпня

з 10:00 до 19:00 30 серпня

з 22:00 30 серпня до 7:00 31 серпня

Разом із тим водопостачання Садгірського району та району вулиць Фастівської, Магалянської, Кишинівської, Січових Стрільців. Л. Кобилиці (частково) та прилеглих вулиць буде здійснюватися у звичайному режимі.