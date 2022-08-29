У Львові на вул. Івана Франка, 35 трапився порив на водопроводі. Через ліквідацію наслідків витоку чотири трамваї змінили схеми руху. Автомобілістів також просять оминати цю ділянку дороги.

Як повідомили у понеділок, 29 серпня, у прес-службі Львівської міськради, через ремонтні роботи на вул. Франка, трамваї №2, 3, 8, 9 курсують за зміненими маршрутами.

маршрут №3 закорочений: «Аквапарк – Академія мистецтв»;

маршрут №8 закорочений: «вул. Вернадського – Академія мистецтв»;

маршрут №9 змінений: «вул. Торфяна – вул. Городоцька – Вокзал»;

маршрут №2 курсує в напрямку з центру: «вул. Пасічна – вул. Городоцька – Вокзал»; в напрямку до центру: «Вокзал – вул. С. Бандери – вул. Дорошенка – вул. Пасічна». До кінцевої зупинки на вул. Коновальця трамвай №2 не курсує.

Натомість автобусні маршрути об‘їжджають зупинку «вул. Саксаганського» по вул. Шота Руставелі. Водіїв приватного автотранспорту також просять оминати цю ділянку.

Ліквідувати витік води та відновити звичні маршрути громадського транспорту планують до 17:00.