Росіяни завдали авіаударів по нафтобазах у Житомирі та у смт Черняхів, спалахнули пожежі

Ввечері понеділка, 7 березня, росіяни завдали авіаударів по нафтобазах у Житомирі та у смт Черняхів, що спричинило пожежі. На місці працюють підрозділи ДСНС, за попередніми даними ніхто не постраждав.

У Житомирі рятувальники гасять два резервуари ємністю по 10 тис. м3. Всього на території нафтобази 9 резервуарів. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС. Станом на 21:30 пожежу локалізовано.

У смт Черняхів горить два напівпорожніх резервуари ємністю по 2 тис. м3. Всього на території нафтобази 17 резервуарів. Відстань до житлових будинків близько 500-600 метрів, людей евакуювали. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 особи та 5 одиниць техніки ДСНС.

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