Російські військові через брак бронетехніки почали використовувати для штурмових дій підручні транспортні засоби. Про це у п’ятницю, 8 березня, розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За словами Олександра Тарнавскього, росіяни на фронті використовують гольф-кари, квадроцикли, баггі тощо.

«Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці “колимаги” не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо “колимажні м'ясні штурми”», – розповів Олександр Тарнавський.

Олександр Тарнавський опублікував відео із роботою 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха по окупантах на Запоріжжі.

Зазначимо, що 4 березня видання Forbes також припустило, що росіяни використовують на фронті квадроцикли Desertcross 1000-3 китайського виробництва через брак техніки. Журналісти зауважили, Росія закупила 2,1 тис. Desertcross, віддавши 17 тис. доларів за штуку та відправила їх на фронт в Україні. Зокрема, такі авто росіяни використовують на Донеччині.

У Forbes зазначають, через постійні атаки Росії вздовж усієї лінії фронту складається враження, що російська армія має техніку про запас, проте це не так. Армія окупантів в Україні щомісяця втрачає щонайменше 500 танків та бойових машин.