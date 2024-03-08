Через брак техніки росіяни використовують на фронті гольф-кари
Окрім гольф-карів окупанти використовують квадроцикли та багі
Російські військові через брак бронетехніки почали використовувати для штурмових дій підручні транспортні засоби. Про це у п’ятницю, 8 березня, розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
За словами Олександра Тарнавскього, росіяни на фронті використовують гольф-кари, квадроцикли, баггі тощо.
«Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці “колимаги” не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо “колимажні м'ясні штурми”», – розповів Олександр Тарнавський.
Олександр Тарнавський опублікував відео із роботою 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха по окупантах на Запоріжжі.
Зазначимо, що 4 березня видання Forbes також припустило, що росіяни використовують на фронті квадроцикли Desertcross 1000-3 китайського виробництва через брак техніки. Журналісти зауважили, Росія закупила 2,1 тис. Desertcross, віддавши 17 тис. доларів за штуку та відправила їх на фронт в Україні. Зокрема, такі авто росіяни використовують на Донеччині.
У Forbes зазначають, через постійні атаки Росії вздовж усієї лінії фронту складається враження, що російська армія має техніку про запас, проте це не так. Армія окупантів в Україні щомісяця втрачає щонайменше 500 танків та бойових машин.