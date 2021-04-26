У 2020 році внесок індустрії туризму у світовий ВВП через пандемію коронавірусу впав на 49,1% порівняно з 2019 роком. Про це йдеться у звіті Всесвітньої ради з туризму і подорожей (WTTC), підготовленому спільно з Oxford Economics, пише «Економічна правда».

Як повідомляється, до пандемії сектор туризму і подорожей створював одне з чотирьох всіх нових робочих місць у світі, 10,6% всіх робочих місць (334 млн осіб) і 10,4% світового ВВП (9,2 трлн дол).

У звіті йдеться, що сектор туризму минулого року зазнав збитків майже на 4,5 трлн дол.

«У 2020 році в індустрії туризму було втрачено 62 млн робочих місць (-18,5%), унаслідок чого у галузі залишилося 272 млн робітників», – йдеться у звіті.

«Загроза втрати робочих місць зберігається, оскільки багато робочих місць наразі підтримуються державними програмами, які без повного відновлення індустрії туризму і подорожей можуть бути втрачені», – додали в WTTC.

Як повідомляв ZAXID.NET, європейські авіакомпанії та туристичний сектор готуються до другого так званого «втраченого літа» через розповсюдження інфекції коронавірусу та запроваджені карантинні обмеження.