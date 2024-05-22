Через ДТП поблизу Нижнього Синьовидного ускладнений рух транспорту
У ДТП постраждала одна людина
На автодорозі «Київ – Чоп», поблизу населеного Нижнє Синьовидне, у середу, 22 травня, сталася ДТП з потерпілими. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter перевозив овочі та зіткнувся з вантажівкою МАЗ. У прес-службі патрульної поліції Львівської області розповіли, що наразі рух дорогою «Львів – Стрий»ускладнений.
«Одна смуга для руху транспортних засобів перекрита. Патрульні забезпечують реверсний проїзд. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту», – повідомляють поліцейські.
Мікроавтобус перевозив овочі (Фото поліції)
Наразі невідомо, якими були причини аварії. У прес-службі поліції зазначили ZAXID.NET, що наразі відомо про одного потерпілого у ДТП.