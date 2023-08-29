Авто Land Rover застрягло між Audi A4 та Skoda Fabia

Ввечері у понеділок, 28 серпня, поблизу центру Львова позашляховик Land Rover спричинив потрійну ДТП та застряг між двома автомобілями. За даними поліції, унаслідок зіткнення постраждала 22-річна пасажирка одного з авто.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія сталася 28 серпня близько 20:40 на перехресті вулиць Замарстинівської та Детька у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, яким керував 58-річний киянин, та Audi A4 під керуванням 22-річного львів’янина. Після цього Land Rover здійснив зіткнення з автомобілем Skoda Fabia, яким керував 29-річний львів’янин.

Аварія сталася на перехресті вулиць Замарстинівської та Детька у Львові

Судячи з фото з місця ДТП, авто Land Rover застрягло між Audi A4 та Skoda Fabia. Внаслідок ДТП пасажирка Audi, 22-річна львів’янка, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.