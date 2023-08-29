Червоноградський міський суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні лікаря червоноградської міської лікарні Іллю Костенка. Суд оштрафував його на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, лікар червоноградської міської лікарні Ілля Костенко вночі 7 серпня, приблизно о 02:45, керував автомобілем Hyundai i30 на вул. Івасюка у Червонограді. На цій ж вулиці розташована лікарня, де працює Ілля Костенко. Поліцейські зупинили його та помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, водій погодився пройти перевірку на драгері, яка показала результат – 0,80 проміле алкоголю.

На Іллю Костенка склали протокол про нетверезу їзду, він прийшов на розгляд справи у суді та визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Марта Мельникович, яка визнала Іллю Костенка винним у керуванні авто у нетверезому стані та призначила покарання – 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік. На постанову ще може бути подана апеляція.