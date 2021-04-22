Повідомлення про замінування двох ТРЦ виявилися неправдивими

У четвер, 22 квітня, до поліції надійшло повідомлення про замінування двох торгово-розважальних центрів. Спочатку невідомі надіслали повідомлення про замінування ТРЦ Forum Lviv, що на вул. під Дубом у Львові, а пізніше – ТРЦ King Cross Leopolis у Сокільниках. Повідомлення про замінування виявилися неправдивими, але із ТРЦ евакуювали дві тисячі відвідувачів.

У поліції повідомили, що близько 18:00 до поліції зателефонував охоронець і розповів, що на електронну скриньку торгово-розважального центру, що розташований на вул. Під Дубом у Львові, надійшло повідомлення про замінування. Також близько 18:20 дирекція ТРЦ, що розташований у с. Сокільники неподалік Львова, повідомила, що на електронну адресу закладу також надійшло повідомлення про його замінування.

Повідомлення про замінування надійшли на електронні скриньки ТРЦ

«На місці працювали вибухотехніки, кінологи та інші надзвичайні служби, відвідувачів ТРЦ евакуювали Правоохоронці обстежили приміщення обох закладів та прилеглу територію, проводилась евакуація працівників та відвідувачів – усього було евакуйовано близько 2000 людей. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», – повідомили у поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень, правоохоронці встановлюють осіб, які повідомили про замінування.