Філія центру соціальних послуг «Джерело», де трапився інцидент

В одному з відділень центру соціальних послуг «Джерело», що на вулиці Миколайчука, внутрішня комісія розслідує інцидент, який стався з одним із вихованців. Йдеться про те, що працівники для обмеження рухів 15-річного хлопця використали не пасок безпеки, який погодили з мамою, а зв'язаний рукавами флісовий светр. У пресслужбі Львівської міськради у п'ятницю, 25 жовтня, розповіли, що цю зміну не проговорили з мамою підлітка і вона викликала поліцію. Наразі інцидент розслідує внутрішня комісія. Крім цього, центр провів ротацію працівників і планує встановити відеокамери.

«Для одного з вихованців працівники осередку за погодження з мамою використовували пасок безпеки для обмеження його рухів у певний час. Але згодом почали використовувати флісову кофтинку, зв'язану рукавами. Коли мама 4 жовтня виявила, що фахівці обмежують рухи її 15-літнього сина не проговореним та не погодженим із нею методом, викликала патрульну поліцію», – повідомили у пресслужбі ЛМР.

Зазначають, що поліцейські не знайшли у дитини ознак фізичного насилля. Директорка «Джерела» Зореслава Люльчак розповіла, що у центрі створили внутрішню комісію, яка перевіряє всі обставини. Вона наголосила, що всі методи та інструменти використовують лише для безпеки дітей.

«Спершу думали тимчасово призупинити діяльність відділення, але більшість батьків працюють, тому і для них, і для їхніх дітей важливо, щоб відділення продовжувало роботу. Наразі більша частина дітей продовжує відвідувати наше відділення щодня, зокрема і дитина, з якою трапився інцидент. Ми організували ротацію працівників на певний період. Надалі розглядаємо можливість встановлення камер відеоспостереження, щоб запобігти схожим інцидентам», – сказала Зореслава Люльчак.

У «Джерелі» пояснюють, що у центрі обмежують рухи вихованців, щоб запобігти проявам аутоагресії до себе й оточення. Однак це необхідно погодити з батьками дітей.

Флісовий светр, який використали працівники «Джерела.». Фото ЛМР

Додамо, що у відділенні денного догляду на Миколайчука працювало четверо працівників, двоє з яких мають досвід роботи з дітьми з інвалідністю понад десять років. Центр очікує на результати внутрішньої перевірки та висновків поліції. Крім цього, «Джерело» розробляє внутрішнє положення про неможливість застосовувати методи, які не погодили з батьками.