На головній площі Тернополя облаштують також ковзанку

Ярмарок почне діяти з 10 грудня і триватиме до 23 січня. Цього року Тернопільська міська рада вирішила розділити «Новорічне містечко» і облаштувати його на двох локаціях. Зробили це, аби зменшити скупчення людей на головній площі міста – Театральному майдані.

Ятки новорічно-різдвяного ярмарку поставлять на алеї від пам'ятника Незалежності і до центрального універмагу поблизу Театральної площі. Також там буде розміщена головна ялинка міста та різдвяна шопка з живими овечками.

А от атракціони та каруселі для дітей і дорослих розташують на майдані Волі навпроти головного Архикатедрального собору Тернополя. Організацію роботи новорічно-різдвяного ярмарку погодили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

«Мають бути дотримані усі карантинні вимоги. Тому треба зменшити скупчення людей на головній площі Тернополя. Ми пропонуємо організаторам для розміщення новорічних атракціонів локацію на майдані Волі. Також усі працівники, які будуть задіяні у проведенні ярмарку та новорічного містечка мають бути щеплені», – ​наголосив на засіданні виконкому міський голова Сергій Надал.

Монтувати новорічно-різдвяне містечко почнуть вже з 29 листопада. За десять днів підрядна організація має облаштувати ятки для продажу продукції та прикрасити їх, а також залити на Театральному майдані ковзанку. Якщо дозволить температура, то ковзанка почне працювати також з 10 грудня і продовжить роботу аж до 1 березня 2022 року.

Особливу увагу також підрядники мають звернути на протипожежну безпеку. Вятка забороняється використовувати відкритий вогонь та готувати їжу за допомогою газу з газових балонів. Адже у грудні 2018 року у Львові трапився вибух та пожежа на одному із новорічних ярмарків. В наслідок надзвичайної ситуації постраждало четверо людей.