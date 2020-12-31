До Нового року залишаються лічені години. Багато людей зустрічатимуть його на ярмарку біля головної ялинки міста. А наводити чистоту після них готується прибиральники, які щорічно виходять на роботу ще вдосвіта.

«Ну ми прибираємо після нового року рано, в годині 4 ранку. Тут все залишають після себе: стаканчики, недопалки, пляшки порожні і розбиті. Чого тільки нема», – розповідає прибиральник Юрій Кирилишин.

Як зменшити кількість відходів після новорічних святкувань знають екоактивісти.

«Найпершіше можна взяти свою багаторазову чашку і в неї попросити що ви хочете: починаючи від чаю і закінчуючи глінтвейном. Друге – це є багаторазовий контейнер, в який вам дадуть як м’ясні страви, так і різні горішки», – пояснює Діана Попфалуші, комунікаторка «Zero Waste Lviv».

А для наочності показують, що будь-який товар на ярмарку можна придбати у свій посуд. Запитують у продавчині: «А можете зробити каву, будь ласка, у моє горнятко?». «Так», – відповідає вона. Ще й додає знижку у кілька гривень. Таким чином можна добряче зекономити, якщо купувати каву у свою тару.

Продавці на різдвяному ярмарку, що у центрі Львова, розповідають, що цьогоріч багато людей приходять зі своїми горнятками чи контейнерами. Щоправда, вони мають не дуже габаритними, адже не всі кавомашини пристосовані до великих ємкостей.

Тож усі напої, за потреби, наллють у ваше горнятко. Ви ще й зекономите. Для всьо іншого є – торбинки.

«Сюди можна покласти будь-що, що ви купуєте. Починаючи від горішків, які люб’язно пропонують придбати, солодощі, цукерки, тістечка», – показує переваги торбинки Лілія Шевчук, відвідувачка.

Такі багаторазові речі екоактивісти вирішили роздати відвідувачам різдвяного ярмарку. Щасливчики діляться емоціями.

«Продукти купувати – те саме краще. Бо я маю пошиті вже дома, а ці - то ще ліпше», – пояснює відвідувач ярмарку Іван. «Ініціатива дуже класна. Я вже користуюся такими екоторбинками і агітую знайомих друзів, бо свідома і розумію ситуацію, яка існує зараз», – додає відвідувачка ярмарку Оксана.

Активісти та відвідувачі ярмарку закликають долучитися до ініціативи. Адже щоденно у центрі міста люди генерують кілька тон сміття, яке не вдасться переробити.

За 18 днів роботи ярмарку перевізник сміття вже вивіз понад 16 тон відходів.