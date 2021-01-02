У селі Остриця Чернівецької області під час святкування Нового року собака злякався феєрверків і застрибнув у криницю. Витягнути тварину вдалося лише після приїзду рятувальників. Про інцидент у суботу, 2 січня, повідомила прес-служба ДСНС Чернівецької області.

«Першого січня диспетчерка служби порятунку отримала повідомлення, що в селі Остриця Герцаївського району у криниці перебуває собака. Як з’ясувалось, собака, налякавшись феєрверків та ховаючись від них, стрибнув у криницю. Глибина криниці сягала 26 метрів. Місцеві мешканці звернулися до рятувальників по допомогу, щоб дістати собаку», – йдеться у повідомленні рятувальників.

За допомогою спеціального спорядження працівникам ДСНС вдалося спуститися в криницю і витягнути собаку наверх. Тварина жива, однак більше інформації про її стан немає.