Комунальники вивезли сміття, працює поливальна і вакуумна машини

Після новорічної ночі комунальні служби зібрали біля ялинки в центрі Львова дві машини сміття. Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, торік у новорічну ніч вивезли 5 вантажівок сміття.

«Комунальні служби ще продовжують прибирати місто, є ще трохи дрібної роботи. Крім поливальної машини, працює ще вакуумна машина. Загалом цьогоріч усе святкування пройшло набагато спокійніше. Є труднощі з прибиранням газонів на проспекті Свободи, де на землі велика кількість конфетті», — розповіла заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Комунальники після зустрічі Нового року зазвичай починають прибирати центр міста ще вдосвіта. Але цього року тут святкувала значно менша кількість людей, зважаючи на карантин.

За 18 днів роботи ярмарку перевізник сміття вже вивіз понад 16 тонн відходів.

Екоактивісти розповіли, як зменшити кількість відходів після святкувань.