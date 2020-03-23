Через коронавірусну пандемію в Україні істотно подорожчали імбир, лимони та часник

В Україні поширення коронавірусу і запровадження карантину призвело до ажіотажу на імбир, лимони і часник. При цьому, часник за останній місяць подорожчав в українських магазинах майже вдвічі. Про це йдеться в повідомленні сайту аграрних новин SEEDS.

«Ситуація з епідемією (Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією, - ред.) направду внесла свої корективи і вплинула на багато груп товарів. Особливо на часник. Порівняно з 19-20 числами минулого місяця ціни виросли практично вдвічі», – повідомив журналістам голова Української плодоовочевої асоціації Семен Крамаренко.

За його словами, на ціновий стрибок часнику вплинули одразу декілька чинників. Головний з них – Китай є головним постачальником цієї продукції в Україну та саме ця країна стала першим регіоном, який постраждав від коронавірусу. Епідемія призвела до розвалу логістичних ланцюжків і призупинення постачання продукції. При цьому 73% всього імпортованого Україною часнику надходить з Китаю.

«Якщо говорити про запаси українського часнику, ще наприкінці лютого їх залишилося дуже небагато, тому більшу частину пропозиції на ринках становив саме імпортний часник», – наголосив Крамаренко.

Схожу ситуацію спостерігають також з імбиром – 56% від усіх поставок в Україну здійснюють з Китаю.

За словами голови Української плодоовочевої асоціації Семена Крамаренка, другим важливим чинником є психологія споживачів.

«Багато людей перелякані вірусом, і всіма способами намагаються убезпечити себе, збільшуючи при цьому споживання часнику, імбиру, лимону тощо», – наголосив він.

Експерт зазначив, що немає доказів того, що споживання цих продуктів захищає людей від коронавірусу, попри це вони є додатковим джерелом вітамінів і просто корисною їжею.

Середня ціна на імбир нині становить 145 грн/кг, лимони коштують 62 грн/кг, а часник 95 грн/кг.