Через негоду без світла залишилися 179 населених пунктів
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Без світла залишилися мешканці населених пунктів у восьми областях
Через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 179 населених пунктів у восьми областях. Про це повідомила прес-служба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 7 годину 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у восьми областях (Чернігівська – 49, Донецька – 36, Київська – 29, Полтавська – 24, Житомирська – 15, Сумська – 13, Волинська – 7 та Луганська – 6)», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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