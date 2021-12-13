За одну добу на дороги висипають близько 800 тонн піщано-солевої суміші

Через сильні снігопади у Тернопільській області збільшили кількість снігоочисної техніки. За повідомленням Служби автомобільних доріг, впродовж 13 грудня дороги Тернопільщини прибирали 137 автомобілів, але починаючи від 20:00 кількість машин та грейдерів збільшили до 187 одиниць.

«На шляхах державного значення працює 84 комбінованих дорожніх машин з очищування снігу. Вони вигортають снігову кашу на обочину та посипають проїзну частину доріг. Також працює кілька автогрейдерів та 25 навантажувачів. Дороги патрулюють 24 екіпажі дорожників», – розповіла ZAXID.NET прес-секретарка Служби автодоріг області Юлія Лебедюк.

Дорожники додають, що минулої доби на посипання доріг вони використали 800 тонн протиожеледної суміші піску та солі. Цієї доби суміші піде більше, адже погодні умови стали складнішими.

У Службі автодоріг рекомендують у таку негоду не вирушати в далеку дорогу. Для водіїв вантажних авто в області створили спеціальні майданчики відстою, на яких можна перечекати сніговий шторм. Відшукати їх на спеціальній мапі.

Також в Тернопільській області цілодобово працює диспетчер. Водії, які потрапили у пригоду на державних дорогах, можуть звернутися по допомогу за телефонами +380673544383, +380352524150.