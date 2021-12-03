Гірські дороги на Закарпатті засніжило, проте наразі всі перевали проїзні

Поблизу села Подобовець, що на Міжгірщині, вантажівка MAN через ожеледицю і засніжене покриття перекрила дорогу на перевалі. Водій викликав рятувальників, які допомогли відбуксирувати фуру.

Як інформує прес-служба Управління ДСНС Закарпаття, повідомлення рятувальникам надійшло у п’ятницю, 3 грудня. Водій вантажівки MAN попросив допомоги, бо з’їхав на узбіччя на перевалі та перекрив дорогу іншим машинам

«Водій вантажівки намагався перетнути перевал, однак через ожеледицю і засніжене покриття з’їхав на узбіччя, розвернувся та перекрив рух іншим машинам», – зазначається у повідомленні рятувальників.

На місце події виїхало чергове відділення державного пожежно-рятувального поста села Пилипець. За допомогою спецтехніки вантажівку відбуксирували на безпечну ділянку автодороги.

За інформацією Служби автомобільних доріг Закарпаття, наразі всі перевали в межах області – проїзні, на автодорогах безперервно працює снігоприбиральна техніка. Висота снігу в гірських районах – від 20 до 45 см.