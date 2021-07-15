Поблизу Сколе селевий потік перекрив частину траси Київ – Чоп
На дорогу вилився потік гірської води та каміння
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Рух на трасі Київ - Чоп ускладнений через селовий потік
У Коростеві на трасі Київ – Чоп селевий потік зійшов на проїжджу частину. Рух цією ділянкою дороги тимчасово ускладнений.
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Як повідомили у патрульній поліції Львівської області, селевий потік вилився на трасу в четвер, 15 липня, о 18:50, неподалік Сколе. На дорогу вилився потік гірської води, каміння та бруду.
Проїзд цією ділянкою дороги Київ – Чоп ускладнений. На місці працюють рятувальники та працівники дорожньої служби.
Нагадаємо, 15 липня синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження. Львів'ян попередили про сильні грози з градом.
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