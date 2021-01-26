У результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях України. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Вночі 26 січня в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях, а саме: Полтавська – 77, Житомирська – 40, Київська – 37, Львівська – 37, Чернігівська – 24 Вінницька – 13 Черкаська – 13, Дніпропетровська – 8, Волинська – 8, Закарпатська – 6, Кіровоградська – 4 і Херсонська – 2», – йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства у вівторок, 26 січня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також рятувальники з посиланням на дані УкрГідрометцентру, повідомили, що 26 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий).

У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

По Києву та Київській області протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).