Через негоду в Україні без електрики лишаються 294 населені пункти

Внаслідок ускладнення погодних умов лишаються знеструмленими 294 населені пункти у п'яти областях України. Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на 7:00 21 січня.

Зокрема, без світла залишаються 197 населені пункти у Одеській області, 2 – у Черкаській, 65 – у Чернігівській, 21 – у Дніпропетровській, Кіровоградській - 9.

Рух транспорту на ділянках автодороги М-05 Київ – Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей забезпечено в обох напрямках, на підйомах уповільнений через ожеледицю.

До розчистки доріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на даних ділянках залучено 51 од. техніки та 110 осіб, з них від Укравтодору – 28 одиниці техніки та 42 особи, ДСНС – 21 одиниці техніки та 64 особи, комунальних служб – 2 одиниці техніки та 4 особи.

Підрозділами ДСНС 20 січня проведено буксирування 928 одиниці автотранспортних засобів, надано допомогу 1242 громадянам.

Через погіршення погодних умов у Черкасах було припинено водопостачання. 20 січня у Черкасиводоканал повідомили, що його повністю відновили.

Зазначимо, що раніше в «Укгрідрометцентрі» попередили про суттєве ускладнення погодних умов 21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.