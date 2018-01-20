У Черкасах повністю відновили водопостачання

Водопостачання у Черкасах, яке було відсутнє через погіршення погодних умов та перебої з електрикою, станом на 14:00 суботи, 20 січня, повністю відновлено. Про це йдеться у повідомленні КП «Черкасиводоканал».

«Наразі усі насосні станції працюють у звичному режимі, резервуари чистої води заповнені, а робочий тиск у водорозподільній мережі відновлено. Поривів на магістральних водогонах та міських мережах не виявлено», – повідомили у компанії.

Зауважимо, що раніше у ДСНС повідомили, що станом на ранок суботи, 20 січня, було відновлено електропостачання насосної станції м.Черкаси та здійснюється поступове наповнення водою міської системи водопостачання.

Як інформував ZAXID.NET, через перебої з електрикою внаслідок несприятливих погодних умов водопостачання у місті було відсутнє. У місті було оголошено надзвичайну ситуацію.