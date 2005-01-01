Синоптики попередили про сильне погіршення погоди в 7 областях України

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:21186221

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Синоптики попередили про сильне погіршення погоди в 7 областях України
фото ілюстративне
Крім сильних снігопадів, налипання мокрого снігу, очікується ожеледиця

Сильне ускладнення погодних умов 21-23 січня очікується в Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій і Луганській областях. Про це заявив під час засідання Державної комісії з питань НС директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда, інформує УНН.

«Очікується випадання близько 30-40 см снігу. Крім сильних снігопадів, налипання мокрого снігу, яке створить додаткове навантаження на дерева і будівлі, очікується ожеледиця. Вітер сильний - 20 м/с , а на узбережжі Азовського моря навіть до 25 м/с», – зазначив голова «Укргідрометцентру».

За словами Кульбіди, 21-23 січня очікується проходження через південь і схід двох активних циклонів. Перший прийде 21 січня і принесе переважно дощі, наступний циклон прийде 22 січня, під його впливом переважно сніг. Така погода збережеться до 23 січня.

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