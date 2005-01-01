В Україні знеструмленими залишаються майже 700 населених пунктів, – ДСНС

В Україні внаслідок складних погодних умов залишаються знеструмленими 688 населених пунктів у шести областях, більшість - в Одеській області. Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Повністю відновлено енергопостачання населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій та Сумській областях. Залишаються знеструмленими 688 населених пунктів (Одеська область - 470, Черкаська - 155, Чернігівська - 48, Полтавська - 10, Кіровоградська - 4, Миколаївська - 1)», – сказано в ньому.

Станом на 18:00 небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається, погодні умови стабілізувалися.

Згідно з повідомленням, автомобільних заторів на дорогах загального користування не зафіксовано.

При цьому наголошується, що Черкаси залишаються без водопостачання.

Там тривають роботи з відновлення електропостачання насосної станції, які сповільнюються в зв'язку з ускладненим доступом до місць проведення робіт.

Як інформував ZAXID.NET, у п’ятницю, 19 січня, у Черкасах комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила в місті надзвичайної ситуації через відсутність в місті водопостачання.