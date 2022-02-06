Медика довелося йти до пацієнта пішки, а потім везти його до авто на санчатах

Через засніжену та зледенілу дорогу у селі Боржавське на Закарпатті медики швидкої півкілометра транспортували 70-річного хворого чоловіка на санках: автомобіль швидкої не міг дістатися до вулиці, де проживає закарпатець, який потребував термінової допомоги медиків.

Як повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, виклик із села Боржавське Берегівського району надійшов лікарям вранці неділі, 6 лютого. Термінової допомоги потребував 70-річний місцевий мешканець, у якого сильно піднялася температура та почалась гангрена.

«На виклик виїхала бригада № 807 у складі фельдшера Юрія Алексика та водія Івана Алексика. Через засніжену та заледенілу дорогу дістатися автівкою до вулиці де був пацієнт – не вдалося. Понад півкілометра до потрібного будинку бригада йшла пішки. Після огляду пацієнта та надання меддопомоги, з’ясувалося, що у нього гангрена правої стопи двотижневої давності та самостійно він пересуватися не спроможний», – йдеться у повідомленні медиків.

Через засніжену та зледенілу дорогу автомобіль швидкої не зміг доїхати до вулиці, де живе хворий чоловік. За допомогою сусідів, медикам довелося транспортувати 70-річного пацієнта на санчатах. До автомобіля було близько півкілометра. Далі «швидка» доставила чоловіка до Виноградівської районної лікарні, наразі ним опікуються місцеві лікарі.