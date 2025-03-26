Ногу 50-річному Олександру Хороленку вдалося зберегти

Опікові хірурги львівської лікарні св. Луки врятували від ампутації ногу 50-річному мешканцю Львівщини Олександру Хороленку, який заснув біля багаття і взуття на лівій нозі загорілося. Чоловік обпік великий палець, рана місяцями не гоїлася, інфекція дісталася аж до кістки.

Пацієнт має цукровий діабет І типу. Це захворювання порушує процеси регенерації та уповільнює загоєння ран. На початку минулої осені Олександр поїхав на риболовлю. Там заснув біля багаття. Прокинувся від того, що взуття на лівій нозі горіло. Чоловік обпік великий палець, рана довго не гоїлася. За три місяці лікування ситуація лише погіршилася. Палець посинів. Лише тоді чоловік звернувся по допомогу до опікових лікарів лікарні св. Луки. На той час на місці опіку вже розвинулася інфекція і вразила кістку. Виник остеомієліт. Запалення поширилося на сухожилля та підошву, а з самої рани витікав гній. Чоловік міг втратити всю стопу, повідомили у медзакладі.

Аби зупинити поширення інфекції, лікарі мусили ампутувати пацієнтові палець. Вони очистили тканини від некрозів та кілька тижнів проводили VAC-терапію. Аби підготувати рану до пересадки шкіри, місце дефекту закрили революційним BTM-покриттям. Цей дорогий матеріал лікарня отримала завдяки проєкту Християнської медичної асоціації – Burn Care Alliance, що реалізується за фінансової підтримки уряду Тайваню.

«Нам потрібен був повноцінний шар мʼяких тканин, який вирівняв би рану та сховав кістку. І за допомогою BTM ми цього досягли і вже на цей шар пересадили власну шкіру пацієнта, яку взяли зі стегна. Пацієнти з діабетом є дуже важкі, а лікування надзвичайно складне і довготривале. Дуже складно було боротися з таким запальним процесом в нозі», –каже завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії лікарні Іван Рик.

Власна шкіра, яку взяли зі стегна Олександра, вже прижилася на стопі. Лікарям вдалося врятувати пацієнтові ногу.