Через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області національні парки «Великий Луг» і «Кам’янська Січ» поступово перетворюються на пустелю. Про це 17 червня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку «Великий Луг» – понад 15 млрд грн, «Кам’янська Січ» – понад 73 млрд грн. Прогнозують, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі. У нацпарку «Великий Луг» – на понад 7 тис. га, «Кам’янська Січ» – на 5,5 тис. га.

Стрілець пояснює: нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю, а це призведе до підвищення температур і поглибить кліматичну кризу. Щоб відновити ці території до природного стану, тваринний і рослинний світ, підуть десятиріччя – фахівці Міністерства довкілля вже працюють над розробкою таких програм і заходів.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я попередило українців про можливий спалах хвороб від збудників інфекцій у воді. Підрив Каховської ГЕС росіянами може спричинити серйозні забруднення прилеглих водойм. Мор риби вже спостерігають на Дніпропетровщині, у селі Марʼянське. На береги викинуло тисячі рибин, які загинули від спаду води.

У МОЗ запевнили, що наразі епідеміологічна ситуація на підтоплених територіях – прогнозована та керована, жодного випадку холери чи підозри на холеру не зареєстровано. Водночас у МОЗ закликали не вживати воду з колодязів до її обстеження. Також заборонено використовувати для купання поверхневі води, а ще – вживати рибу.