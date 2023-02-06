Із вівторка, 7 лютого, в Івано-Франківській області від електропостачання вимикатимуть і підприємства, які споживають багато електрики. Перелік фірм, до яких застосовуватимуть графіки відключень світла, затвердила Івано-Франківська ОВА. Разом із тим через суттєве похолодання на Прикарпатті, якщо температура повітря й надалі буде -10° C, котельні відключати від електрики не будуть.

Як у понеділок, 6 лютого, повідомила прес-служба «Прикарпаттяобленерго», через дефіцит, складну ситуацію в енергосистемі та зростання споживання електрики у зв’язку з похолоданням, «Укренерго» зменшило ліміти для Івано-Франківської області.

«Прийнято рішення в період з 7 лютого до 21 лютого 2023 року на території області ввести Графіки обмеження споживання електричної потужності. Графіки доведені до 21 енергоємного підприємства області. Перелік цих підприємств обленерго узгодило з ОВА», – йдеться у повідомленні.

У «Прикарпаттяобленерго» також уточнили, що про графіки проінформували всі підприємства, які є у переліку. Енергетики закликали обмежити споживання електроенергії та переглянути виробничі цикли, щоб дотримуватися графіків. Крім того, прийнято рішення, що при зниженні температури повітря до -10 градусів, 12 котелень, які потрапили у чергу відключень, вимикати не будуть.