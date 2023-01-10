Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проведе позапланові перевірки трьох обленерго на заході України. Йдеться про «Прикарпаттяобленерго», «Волиньобленерго» та «Хмельницькобленерго». Причина – скарги споживачів на недотримання графіків відключень світла. Зазначимо, місяць тому Нацкомісія з енергетики вже проводила такі перевірки на Волині, Буковині, Закарпатті, в Тернопільській та Хмельницькій областях.

Рішення про позапланові перевірки обленерго у різних регіонах України Нацкомісія з енергетики прийняла на засіданні у вівторок, 10 січня. Відповідно до рішення, виїзні перевірки дотримання графіків відключень електроенергії перевірять у шести областях та у Києві. З них три обленерго на заході України.

Зокрема, через скарги споживачів перевірятимуть роботу «Прикарпаттяобленерго», «Хмельницькобленерго» та «Волиньобленерго». Разом з тим комісія зняла з розгляду питання про проведення аналогічної перевірки на Закарпатті, про причини такого рішення не повідомляється.

Зазначимо, 20 грудня Нацкомісія з енергетики заявляла про проведення перевірок у 12 обленерго: АТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПрАТ «ДТЕК», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ПрАТ «Львівобленерго», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Чернівціобленерго», АТ «Полтаваобленерго». Підставою для проведення перевірок стали численні звернення споживачів про недотримання графіків відключень від електропостачання.

У повідомленні НКРЕКП зазначалося, що скарги надходили на несправедливі відключення: «споживачі вказують, що оператори системи розподілу відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають».

Найбільше скарг на оператора системи розподілу надійшло від мешканців Полтавщини – 19, Києва і області – по 14, Одеси – 5. У західних областях було 1-2 скарги на обленерго.

За результатами перевірок комісія зафіксувала понад 190 порушень, серед яких порушення тривалості перерв між графіками відключення світла, застосування стабілізаційних графіків, не передбачених законодавством, відсутність відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Тоді найбільше порушень виявили у «Волиньобленерго», «ДТЕК Київські регіональні електромережі», «Полтаваобленерго», «ДТЕК Київські електромережі», «Тернопільобленерго» та «Чернігівобленерго». Найменше – у «Прикарпаттяобленерго», «Харківобленерго» та «Кіровоградобленерго». Оператори були зобов’язані усунути порушення до 31 грудня.