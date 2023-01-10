Вимикатимуть світло у кожному будинку вручну

В Івано-Франківській області відключатимуть електроенергію і в тих будинках, які розташовані на одних лініях із об’єктами критичної інфраструктури. Рішення стосуватиметься і житлових приміщень, і бізнесу. Вимикатимуть світло у кожному будинку вручну. Контролювати такі відключення повинні міські, селищні та сільські голови. Причина – «дотримання соціальної справедливості».

Як у вівторок, 10 січня, повідомила прес-служба «Прикарпаттяобленерго», відповідне рішення прийняла рада оборони Івано-Франківської області ще 27 грудня. Відтак мери міст і голови сільрад зобов’язані організувати відключення електроенергії за адресами, що знаходяться на лініях з критичною інфраструктурою.

«З метою дотримання соціальної справедливості Радою оборони області було прийнято рішення долучити до графіків вимкнень мешканців та бізнес, які живляться від однієї лінії із котельнями та лікарнями. Ці вимкнення будуть проводитися у «ручному режимі» безпосередньо у щитових будинків, оскільки дистанційно проводити вимкнення немає технічної змоги», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі «Прикарпаттяобленерго» уточнюють, що графіки вимкнень розроблять енергетики, а за процес вимкнень та забезпечення дотримання графіків відповідатимуть голови ОСББ та їх енергогосподарство.

«Отож, якщо ви живете в районі лікарні чи котельні і за вашою адресою ще не було вимкнень – вони будуть і за них відповідатимуть міські, селищні та сільські голови», – наголосили у прес-службі.

Наразі енергетики готують списки з конкретними адресами, які будуть підпадати під ці вимкнення. Про графіки вимкнень і день з якого вони будуть застосовуватися мешканців повідомлять додатково.