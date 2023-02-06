«Укренерго» зменшило ліміти споживання електроенергії для Чернівецької області. Причина – суттєве похолодання та збільшення використання електроприладів. Разом з тим «Чернівціобленерго» попередило про можливе погіршення ситуації з лімітами протягом тижня.

Як у понеділок, 6 лютого, повідомила прес-служба «Чернівціобленерго», споживання електроенергії збільшилося після вихідних, крім того, «Укренерго» надали для Буковини менші ліміти, ніж у попередні дні. Причина – похолодання.

«Після вихідних на початку робочого тижня споживання електроенергії традиційно збільшується. Крім того, ліміти на 6 лютого в Укренерго надали для області трохи нижчі, ніж учора. Щоб дотриматися рівня дозволеного обмеження навантаження, ми працюємо за графіком погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.

Разом із тим у «Чернівціобленерго» попередили, що через похолодання можливе подальше зниження лімітів для області протягом тижня. Енергетики також зазначили, що намагатимуться гарантувати точні години заживлення та відключення для споживачів упродовж тижня.