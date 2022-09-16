На Рівненщині скоротили навчання у школах до 13:00 через повідомлення про можливе замінування. Зміни графіку наразі стосуються лише одного дня, 16 вересня.

Про скорочення уроків повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, у п'ятницю, 16 вересня, надійшли анонімні листи про «мінування» шкіл. В повідомленнях вказують годину «Х» сьогодні пообіді.

Відтак, згідно з правилами, вирішили скоротити тривалість навчання до 13:00. «Ворог намагається посіяти паніку, втомити нас усіх своїми витівками. Не піддаваймося цим провокаціям. Тримаємо холодний розум та віримо в перемогу ЗСУ. Все буде добре», – зазначив він.

Додамо, що в Рівному вже декілька разів фіксували хвилю фейкових замінувань. Зокрема, 4 серпня невідомі повідомили про замінування у шести містах України, в тому числі й у Рівному, але ця інформація не підтвердилась. Наступного разу невідомі «замінували» декілька об'єктів у Рівному 24 серпня, на День Незалежності. Тоді також інформація про вибухівку не підтвердилась.