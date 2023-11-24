Олег Гнатисько (у центрі) і його рятівники, судинні хірурги (зліва направо) Андрій Мелень, Дмитро Ройко і Гліб Ройко

До львівської лікарні св.Пантелеймона 59-річний мешканець Львівщини Олег Гнатисько потрапив у важкому стані. Нога була як камінь, він міг пройти не більше 20 метрів. Через патологію, яку у нього виявили, він міг втратити ногу. Лік ішов на години і чоловік опинився на операційному столі.

Олег Гнатисько працює водієм. Час від часу його турбували судоми у ногах, але він не звертав на це уваги: схопили судоми і за якийсь час минулися. Та три тижні тому виникла чергова судома, але не минула. Нога була, як камінь, він без зупинки не міг пройти й 20 метрів. Тож звернувся по медичну допомогу. Під час УЗД у нього виявили порушення кровотоку в артеріях ноги. Що до цього призвело: сидяча робота чи куріння, достеменно не відомо. Його скерували на консультацію до судинного хірурга.

У лікарні св. Пантелеймона пацієнту зробили комп’ютерну томографію (КТ), під час якої виявили дві аневризми (патологічне розширення судин): стегнової та підколінної артерій з тромбуванням. Обидва розширення були в діаметрі по 2,5 см, що втричі перевищує допустиму норму.

«У чоловіка діагностували аневризматичну хворобу: слабкість і схильність до розширення стінок судин, а також стан гострої ішемії. Через тромбоз підколінної артерії кровопостачання в нозі настільки погіршилось, що загрожувало ампутацією», – кажуть у лікарні.

Аби врятувати чоловікові кінцівку, його терміново взяли в операційну. Хірурги вирішили одночасно оперувати обидві аневризми. У більшості випадків, кажуть у лікарні, розширення видаляють почергово. Та через гостру ішемію пацієнту необхідно було все робити одночасно.

Під час операції хірурги спершу видалили аневризму стегнової артерії та встановили штучний протез. Тоді видалили тромби з незмінного сегменту підколінної артерії. І аби відновити кровопостачання кінцівки, провели аутовенозне стегново-підколінне шунтування. Операція тривала майже чотири години та минула успішно.

Кінцівку чоловікові вдалося врятувати. На радощах Олег кинув курити. На нього по переду чекає ще тривала реабілітація, щоб розпрацьовувати ногу. Та після одужання він знову планує сісти за кермо автомобіля.