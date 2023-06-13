Затоплено городи і лісові угіддя

У Меденицькій громаді на Дрогобиччині прорвало дамбу на річці Ріпчанка, через що затоплено понад 7 га землі, інформує Дрогобицька районна військова адміністрація.

Серед затоплених земель більшість – 5 га – це лісові угіддя, а 2 га – землі сільського господарства.

Працівники ДСНС спинили воду і провели її відкачування. У відділі цивільного захисту населення Дрогобицької РВА кажуть, що прорив дамби стався через розмиття її основних конструкцій під час негоди на вихідні. Зараз тривають роботи з відновлення дамби.

Як інформував ZAXID.NET, паводок у Східницькій та Сколівській громадах, що стався 10 червня, затопив приблизно 100 домогосподарств, автомобілі, магазини та готелі. Крім цього, через паводок є пошкоджені дороги та мости. Рятувальники евакуювали 45 людей. Пізніше у ЛОВА повідомили, що затоплення сталося через забруднення малих річок і джерел.