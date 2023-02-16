У пункті пропуску «Ягодин» призупинили оформлення вантажівок на в'їзд до Польщі. Це пов'язано з протестами польських аграріїв, які триватимуть 16 та 17 лютого. Протягом цього часу фермери перекриватимуть під'їздний шлях до пункту пропуску, аби таким чином висловити протест щодо зниження цін на зернові.

Про ускладнений рух через пункт пропуску «Ягодин» у четвер, 16 лютого, попередила Держприкордонслужба. «За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польщі, об 11:00 розпочалися акції протесту аграріями на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» з боку Польщі. У зв’язку з цим, польською стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзд до Польщі (виїзд з України)», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що акцію протесту польські фермери проводять проти зниження цін на зерно, спричинене масовим ввозом зернових з України. Акцію організувало об'єднання «Ошукане село». На відео з місця протестів, яке опублікувало польське видання Agropolska.pl, видно, що фермери приїхали протестувати на тракторах.

Протестувальники зазначають, що вони не проти допомоги Україні, а лише проти неконтрольованого надходження зерна та іншої сільськогосподарської продукції до Польщі.

Водночас попереджають, що пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку. Також польська сторона обіцяла пропускати вантажіки з допомогою для України, паливом та товарами, що швидко псуються. За попередньою інформацією, акції протесту триватимуть до 24:00 17 лютого 2023 року.