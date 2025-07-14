Також пошкоджено один із дитсадків

Через ракетну атаку, яку Росія здійснила на Чернівці вранці 12 липня, пошкоджено понад 100 квартир. Також ушкоджень зазнали понад 10 комерційних приміщень, дитячий садок та будівля департаменту соцзахисту Чернівецької ОВА. Людей зі зруйнованих квартир тимчасово переселили.

Понад 100 квартир постраждали в одному з багатоповерхових житлових будинків. Мешканців тимчасово евакуювали. Для них організували поселення в один із готелів Чернівців. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Також від дронової та ракетної атаки пошкоджено дитячий садок, будівлю департаменту соцзахисту Чернівецької ОВА і 10 комерційних об’єктів. Повністю знищено один гараж і два автомобілі.

Наразі спеціальна комісія від міської ради обходить і обстежує всі помешкання. Це роблять для того, щоб потім люди могли отримати компенсацію від держави та міста за пошкоджене житло, повідомили в Департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.

Також чернівчан просять самостійно подавати заявки на обстеження руйнувань. Це можна зробити через гарячу лінію – за номерами: 15-80 або 050-222-15-80. Комісія вже обстежила і зафіксувала пошкодження у понад 100 квартирах. Однак, за даними міськради, це ще не всі помешкання, а тому жителів закликають залишати заявки.

Додамо, що в лікарні досі залишаються семеро постраждалих від атаки: троє у важкому стані, ще четверо – прооперовані. Загалом кількість постраждалих у Чернівцях внаслідок російського удару зросла до 26 осіб. Двоє людей загинуло.