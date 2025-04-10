У пункті пропуску «Шегині» ремонтуватимуть дороги

У четвер, 10 квітня, Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасові обмеження руху через пункт пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею. Обмеження пов’язані із реконструкцією пункту пропуску та дорожніми роботами, які триватимуть до травня.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт та реконструкцією міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині», тимчасово обмежено рух на:

виїзд з України – для легкових транспортних засобів та вантажних автомобілів;

в’їзд в Україну – для вантажного транспорту.

«З метою уникнення заторів та довготривалого очікування, рекомендуємо обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону», – йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ.

У регіональному управлінні ДПСУ уточнили ZAXID.NET, що рух у пункті пропуску не перекриватимуть, однак він уповільниться через ремонтні роботи, які триватимуть до першої половини травня цього року.

Раніше Львівська ОВА повідомляла про плани розпочати реконструкцію пункту пропуску в «Шегинях». Йшлося про повну реконструкцію із розділенням ділянок на в’їзд та виїзд з України. Спочатку будуватимуть виїзну частину ПП «Шегині-Медика». Роботи займуть орієнтовно рік. Після здачі її в експлуатацію почнуть будувати в’їзну частину. Мета – збільшити пропускну здатність та зменшити черги на кордоні з Польщею.