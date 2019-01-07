Через сильний туман львівський аеропорт не приймає літаки

Сильний туман та, як наслідок, низька видимість внесли корективи у розклад польотів Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Як йдеться у повідомленні аеропорту в Facebook, рейс МАУ AUI033 Київ-Львів повернувся у Бориспіль, відповідно рейс AUI301/302 Львів-Болонья-Львів затримується з вильотом на одну добу і виконуватиметься 8 січня. Виліт у Болонью зі Львова призначений на 22:00, вівторок, 8 січня. Приліт з Болоньї до Львова запланований на 03:15, в середу, 9 січня.

Рейс Turkish Airlines THY441 повернувся у Стамбул. Рейс Wizz Air W66718 Франкфурт-Хан – Львів сів у Кракові.

Як інформував ZAXID.NET, 6 січня літак Turkish Airlines Boeing 737-800 під час руління по злітно-посадковій смузі викотився за її межі.

P.S. Уночі 8 січня аеропорт відновив посадку літаків. Пасажирів рейсів, які не змогли сісти у Львові через туман, 8 січня доставлять до Львова.