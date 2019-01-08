Уночі львівський аеропорт відновив посадку літаків

В ніч на 8 січня, як тільки розсіявся туман, міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького продовжив приймати літаки. Через туман напередодні ввечері не змогли посадити у Львові три літаки, але вже о 00:50 аеропорт успішно прийняв рейс авіакомпанії LOT з Варшави.

Судячи з інформації на табло аеропорту, окрім цього рейсу, львівський аеропорт від початку доби прийняв ще три інші рейси. Затримуються наразі рейси МАУ з Болоньї та Wizz Air з Лондона.

Як повідомила ZAXID.NET речниці міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Ольги Ковалик, це саме ті рейси, як через туман не змогли сісти у Львові ввечері 7 січня.

«Рейс авіакомпанії МАУ Львів-Болонья-Львів через туман затримався на добу і компанія виконає його сьогодні. Наразі я точно не знаю, о котрій саме годині цей літак прибуде до Львова, але його виліт назад до Болоньї запланований на 22:00 сьогодні. Літак Wizz Air з Лондона уже летить і сяде близько 12:00, а через півгодини полетить назад на Лондона», – сказала Ольга Ковалик ZAXID.NET.

Нагадаємо, також вчора ввечері рейс Turkish Airlines THY441 повернувся у Стамбул, а рейс Wizz Air W66718 Франкфурт-Хан – Львів сів у Кракові.

«Мені не вдалось додзвонитись до представників Turkish Airlines, аби дізнатися, коли доправлять до нас пасажирів цього рейсу. Але я припускаю, що частину пасажирів відправлять у Київ, а іншу частину – до Львова сьогоднішнім вечірнім рейсом о 20:25. Пасажирів з Франкфурта, яких доставили до Кракова, підібрав той літак, що летить з Лондона. Тобто ним прибудуть і пасажири з Лондона і з Франкфурта», – додала Ольга Ковалик.

Як інформував ZAXID.NET, 6 січня літак Turkish Airlines Boeing 737-800 під час руління по злітно-посадковій смузі викотився за її межі.