Через сильну зливу в Чернівцях підтопило залізничний вокзал

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 07:243810

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Через сильну зливу в Чернівцях підтопило залізничний вокзал
фото molbuk.ua
Крім колії залило також зали очікування вокзалу

Увечері у вівторок, 12 червня, у Чернівцях пройшла сильна злива, у результаті виявилися підтопленими низка вулиць та залізничний вокзал. Як інформує місцевий сайт molbuk.ua, раптовий дощ розпочався приблизно о 19.00 і тривав понад півгодини.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що негода пошкодила десятки дерев, дахи будинків та ліній електропередач.

За його словами, через це немає можливості включити паралельно вуличне освітлення в багатьох районах міста, тому частина вулиць не освітлена. Район Роша (телецентр) та Ленківці залишаються без електропостачання.

Відео «Чернівецький промінь»

Дощ також підтопив територію поблизу залізничного вокзалу на вулиці Гагаріна. Залило також зали очікування та колію.

За даними рятувальників, у результаті зливи щонайменше 28 дерев впали на житлові будинки, проїжджі частини, газові труби. Внаслідок падіння дерев пошкоджено два автомобіля та один маршрутний автобус.

Відео LVNDR

Як інформує «Чернівецький промінь», у районі Кемпінгу через дощ водій не впорався з керуванням, з’їхав з дороги і врізався в дерево. Після чого транспортний засіб перекинуло на дах. Потужний потік дощової води ледь не змив авто на вулиці Гагаріна.

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